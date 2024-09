Ricomincia la scuola Al via 28mila studenti Autobus 65 corse E l’incognita cantieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) PRATO Le vacanze estive sono ormai un ricordo da sfogliare su album rigorosamente digitali: Instagram, Tik Tok. L’emozione di un attimo. Da oggi, è ora di rimettere lo zaino in spalla. Suona la campanella infatti perdella nostra provincia. E mentre molte scuole sono alle prese ancora con orari provvisori, oppure sono a fare i conti con la coperta sempre cortissima del personale Ata, il primo giorno didiventa come ogni anno un test per misurare la tenuta ed efficienza del trasporto urbano su gomma. Autolinee Toscane per l’anno scolastico che si apre oggi mette in campo 65per servire gli ingressi delle scuole, provenienti da tutte le aree della provincia di Prato: l’obiettivo è coprire più plessi scolastici, tra cui Reggiana, Dossetti, Buzzi, Copernico.