Picchiato e rapinato fuori dal locale a Pesaro in quattro gli strappano dal collo la catenina d’oro

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Prima lo hanno preso a pugni,contro uno, poi gli hanno strappato lache aveva ale sono fuggiti. E’ successo l’altra notte,dal“Chahrazad” (foto), in via delle Esposizioni, in zona Campanara. Il ragazzo, un 24enne residente a, era lievemente ferito ed ha rifiutato le cure dell’ospedale. Il fatto è avvenuto alle 3 di notte circa, e gli aggressori erano appunto 4, anche se al momento non ci sono descrizioni dei loro volti. Sulla rapina sta indagando la stazione dei carabinieri di Borgo S.Maria. Non sono ancora chiare le circostanze del fatto. Ad esempio se la vittima conoscesse iri o se invece questi abbiano agito a freddo, alla fine della serata, visto che il(che è estraneo ai fatti) aveva chiuso da poco stava chiudendo.