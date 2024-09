Panetta | guidare transizione energetica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 10.20 I governi delle maggiori economie "dovrebbero aprire la strada" per laordinata. Così il governatore di Bankitalia,,alla conferenza con l'Aiea sul tema. Occorre "promuovere gli investimenti a basse emissioni, ridurre i carichi amministrativi e normativi" ed "evitare politiche di stop and go, che creano incertezze e frenano i cruciali investimenti privati". Inoltre,bisogna aiutare le famiglie più povere "per mitigare l'impatto" della, afferma il governatore.