Mamma in lutto vende culla del figlio defunto per 2 $ acquirente la restituisce la settimana dopo e la lascia in lacrime

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 16 settembre 2024) Valarie Watts desiderava sentire i vagiti delappena nato provenire dalla stanza che aveva passato mesi a decorare. Ma quando il piccolo Noah è nato morto, la Watts ha dovuto affrontare lo straziante compito dire gli oggetti che aveva scelto con cura per lui. Non volendo separarsi dalla, alla fine accettò dirla a un pensionato per soli 2 dollari. Una, questi le restituì ladi Noah e quando la vide, la Watts rimase in. Continuate a leggere per conoscere questa storia che scalda il cuore! Non passa giorno senza che Valarie Watts (ora Hamblin) senta la mancanza del suo bambino Noah, nato morto il 22 luglio 2013. “Per tutta lal’ho saputo”, racconta la Watts del Minnesota a FOX 9. Spiegando di aver smesso di sentire Noah scalciare solo poche settimane prima della nascita, aggiunge: “Non si muoveva più così tanto.