L’ultima evasione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nell'ultima apparizione in TV, con la serie “La Mala, Banditi a Milano” del 2022, il grave decadimento psicofisico sembrava ancora lontano. A 70 anni suonati, appariva sì invecchiato ma lucido e ancora una volta sprezzante, come imponeva il “personaggio” Renato Vallanzasca. Ma dietro gli spessi occhiali, la scintilla della follia lasciava spazio all’azzurro della tristezza. “Il carcere non mi ha insegnato nulla”, è scritto in una biografia pubblicata poche settimane fa, sintesi di una vita, dunque, sprecata due volte. Nel raccontare la parabola del bel Renè non si può cedere alla narrazione “romantica” di una Milano e di una criminalità artigianale che non esistono più. Non si può per rispetto delle vittime e della realtà.