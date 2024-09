L’orologio più grande del mondo si trova a Roma | ecco cosa accadeva durante l’equinozio d’autunno

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel mese di settembre ha luogo. Quest’anno si terrà nella giornata di domenica 22 settembre 2024 alle ore 14.43 in Italia. LEGGI ANCHE:– Foliage: 5 posti da vedere e che ti incanteranno In pochi sanno qual è il collegamento tra tale fenomeno epiùalche si, oggi situato a Montecitorio. Scopriamo tutti i dettagli.piùdel: qual è il legame? Da sempresimboleggia la preparazione alla rigidità della stagione invernale e da secoli viene celebrato ad ogni latitudine con feste e riti tradizionali. Aè da sempre collegato alsituato a Montecitorio conosciuto come Orologio di Augusto, ilmonumento venne costruito per celebrare le conquistene i Gallia e in Spagna.