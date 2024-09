La piaga spaccate Un dossier al Cosp Verso chiusure alle 21 in altre strade a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Fronte sicurezza, la data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 19 settembre. Occhi puntati in direzione prefettura e orecchie in direzione Palazzo Vecchio. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di giovedì si preannuncia didagli altri, giocoforza per ilcaldissimo messo sul tavolo fornito dai fatti di nera e cronaca battente:, furti e microcriminalità diffusa. Vedere per credere la notte di fuoco tra venerdì e sabato a Campo di Marte, con cinquein un colpo solo. Finiti nel mirino il negozio La Tartaruga di viale dei Mille, Donamalina di via Pacinotti, il bar Moma di piazza Antonelli, il negozio K13 di via Marconi e il cinema Fiamma. Commercianti e residenti di Campo di Marte sono sul piede di guerra ("il nostro quartiere non è più un’oasi felice") e pronti a mobilitazioni e proteste a suon di flash mob.