Il comandamento a cui ci uniformiamo | Anm il capo delle toghe dalla Gruber ha già condannato Salvini

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il processo a Matteo, dopo l'aula del tribunale di Palermo, prosegue a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lillisu La7, dove nella puntata di lunedì 16 settembre tra gli ospiti in studio c'è Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm, che dice la sua sul caso Open Arms (è piovuta una richiesta a sei anni di reclusione per il vicepremier e leader della Lega) e sulla reazione del Carroccio eforze di maggioranza alla richiesta dei pm, al clamoroso agguato al governo. "La mia sensazione è che ci sia un equivoco enorme. Quando si ha sotto processo un importante esponente politico è come se si processasse la politica nel suo insieme. Quello diè un processo politico nella misura in cui ha come imputato un esponente politico dell'allora e dell'attuale governo, ma non è un processo alla politica", ha premesso Santalucia.