Il colore dell’autunno anche per capelli chiari? È il cherry blonde ma attenzione alle sfumature

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non molto diverso dallo strawberry, ma più sfumato e tendente a toni caldi, ilè ildi cui non potremo più fare a meno. Bionde all’appello: è ora di cambiare look. Come dice il nome, questa sfumatura riprende i toni delle ciliegie. Quindi, a differenza dello strawberry, avrà radici più scure e punte più chiare. Ma è, in realtà, assolutamente modulabile: sia in intensità, che per. E non è tutto: ci sono dei metodi per mantenere questoche lo fanno durare più a lungo. Come creare leperfette diOvviamente prima di partire con ilè bene analizzare il capello: in primis distinguere un capello naturale da uno già decolorato è importante per decretarne la salute e per decidere che tipologia di colorazione usare.