Export dell’Italia in calo del -05% a luglio ma su base annua in impennata del +68%

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’2024 segna un lievesumensile (-0,5%) mentre il dato, riferito alla, mostra una crescita del +6,8% in valore e del +4,3% in volume. A certificarlo è l’Istat, che mostra come asiano inoltre cresciute le importazioni (+1,1%). E nel trimestre maggio-2024 l’è calato del -2,8% e l’import del -0,5%, rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo, la diminuzione sumensile dell’è più contenuta per l’area Ue (con una media del -0,2%) rispetto a quella dei Paesi extra Ue (-0,7%). L’andamento dell’in Italia La crescita suriguarda quasi tutti i settori produttivi con l’eccezione dei mezzi di trasporto e pelletteria. E riguarda anche tutti i maggiori partner commerciali, con l’esclusione dell’Austria.