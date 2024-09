EA FC 25 Colonna Sonora Disponibile Su Spotify

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladi EA Sports FC 25 è orasu. Tutti i brani che saranno disponibili nel nuovo simulatore calcistico possono essere ascoltati sulla popolare piattaforma musicale digitale. La nuovaè composta da 102 brani scritti da alcuni dei più importanti cantautori della musica moderna come Blanco, Geolier, Billie Eilish e tanti altri ancora. Blanco, uno dei più acclamati artisti musicali in Italia e appassionato tifoso dell’AS Roma, porterà in-game il suo singolo “Ancora, ancora, ancora”, mentre Geolier, superstar del rap internazionale e tifoso della SSC Napoli, riscalderà gli animi dei tifosi partenopei con il brano “I p’ me, tu p’ te”. “Entrare nella soundtrack di EA SPORTS FC 25 per me è un sogno che si realizza, perchè ci gioco fin da quando ero bambino!”, ha affermato Blanco.