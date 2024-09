Catanzaro incidente mortale sulla provinciale | perde la vita 51enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un tragicostradale è avvenuto oggi lungo la strada172, nel comune di Borgia, causando la morte di un uomo di 51 anni. La vittima era al volante di una Fiat 124 Spider quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata con una Peugeot 208. Dopo l’impatto con l’altra vettura, l’auto della vittima ha proseguito la sua corsa andando a schiantarsi violentemente contro un muretto.Leggi anche: Foggia, auto esce fuori strada e si schianta contro un albero: morto 63enne Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando di, che si sono occupati di mettere in sicurezza sia la strada che i veicoli coinvolti. Anche il personale sanitario del Suem118 è giunto rapidamente sul posto, accompagnato dall’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.