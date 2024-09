Cancellate le regate di Luna Rossa e Ineos | gara-6 rinviata nuovo orario e programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il vento leggero ha caratterizzato il pomeriggio a Barcellona e ha sensibilmente condizionato le semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si sono disputate due, inframezzate da continui rinvii e pause a causa della brezza troppo morbida che ha soffiato sulla località spagnola (sette-otto nodi): Alinghi ha vinto in modalità dislocante e ha accorciato le distanze nella serie controBritannia (1-4), American Magic ha avuto la meglio sudopo un clamoroso errore del sodalizio italiano (1-4).