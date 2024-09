Basket maschile - L’evento Un Lovari spettacolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Spettacolo, solidarietà, promozione della città e dellucchese. Il trofeo "" racchiude tutto questo. Pallacanestro di altissimo livello (gare di elevata cifra tecnica le due semifinali con i successi a fil di sirena di Napoli su Venezia e più netta quella di Derthona su Pistoia), ma anche una vetrina per tutta la pallacanestro cittadina. Si è iniziato con il torneo "Esordienti" (12 anni) per i ragazzi di Bcl, Le Mura Spring, Lucca Skywalkers e Warriors Lucca. Poi il gruppo baskin dei Warriors Lucca ha fatto una dimostrazione ai bambini del mini. Nel frattempo è stato allestito un corner con i cimeli storici della collezione di Giacomo Tozzini. Nell’intervallo della prima partita sono state presentate la Libertas Lucca che parteciperà al campionato di Divisione Regionale "1" e Le Mura Spring, in "B" femminile toscana.