Agatha All Along è una serie magica per tante ragioni

(Di lunedì 16 settembre 2024) Che cos'èAll? Ormai manca poco al debutto della nuovaMarvel, che sarà disponibile su Disney+ dal 19 settembre, che si è rivelata promettente sulla carta ma ancora di più nelle parole dei suoi protagonisti, ascoltate nel corso della conferenza stampa che l'ha presentata ufficialmente al mondo. Si tratta di un prodotto che, pur continuando la narrazione di WandaVision, ha una propria autonomia. Nelle parole di Mary Livanos, produttrice esecutiva dello show, “si tratta della primatv dedicata a un personaggio Marvel che non ha nulla di dedicato sulla carta”. Non solo,Allnasce come una giusta ricompensa al pubblico “letteralmente stregato” da questo personaggio a seguito della prova offerta da Kathryn Hahn nell'interpretarlo in WandaVision.