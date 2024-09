Addio a uno dei fratelli di Michael Jackson | la struggente dedica dei figli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) “È con il cuore pesante che annunciamo che il nostro amato padre, Rock & Roll Hall of Fame Titonon è più tra noi”. Così Taj, Taryll e TJ, che negli anni ’90 formarono il trio 3T, seguendo la tradizione di famiglia, quella che conquistò il mondo con i5. Si è improvvisamente spento a 71 anni Tito, uno deidella leggenda. La notizia della morte di Titoè stata annunciata dai tredi uno dei membri dei5, domenica notte, senza rivelare le cause della morte. “Siamo scioccati, rattristati e affranti. Nostro padre era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere”, condividono sui profili social del padre. “Alcuni di voi lo conoscono come Titodei leggendari5, altri lo conoscono come Coach Tito o altri lo conoscono come Poppa T.