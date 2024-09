Vuelle vittoria col fiatone Avellino fa sudare per 39’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Carpegna Prosciutto 8076 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 2, Maretto 9, Parrillo 3, Imbrò 3, De Laurentiis 2, King 14, Bucarelli 10, Lombardi 9, Zanotti 10, Ahmad 18. All. Sacripanti.: Lewis 22, Yurkatamm 2, Sabatino, Mussini 16, Earlington 17, Maglietti 10, Verazzo ne, Nikolic 6, Perfigli ne, Chinellato 3. All. Crotti. Arbitri: Masi, Miniati, Luchi. NOTE - Parziali: 25-22, 43-38, 59-56. Fallo antisportivo a Imbrò. Usciti per falli: Maretto. Unafaticosa. Non c’è aggettivo che calza di più al successo strappato dallacontro la neopromossanella prima giornata della ’Dukes Cup’. I biancorossi non riescono mai a dare lo strappo decisivo alla gara a causa di una difesa a tratti distratta e poco aggressiva.