Violentata a dieci anni dallo zio | Farò l’agente di polizia

(Di domenica 15 settembre 2024) Rimini, 15 settembre 2024 – Quelle violenze subitezio resteranno una ferita indelebile, per sempre. Ma “mia figlia è una ragazza forte, ha reagito con coraggio – racconta la madre – Dopo quello che ha dovuto affrontare, ha deciso di fare il concorso per entrare inper aiutare gli altri. Proprio come laha aiutato lei: gli agenti sono stati straordinari, professionalmente e umanamente”. È stata la squadra mobile delladi Rimini fare luce sulle violenze sessuali subite dalla ragazza (oggi 19enne), quando aveva solo 10. I fatti risalgono all’ottobre del 2015, ma la denuncia e le indagini sono scattate nel 2021, dopo che la giovane ha avuto una gravissima crisi a causa del trauma provocato dagli abusi.