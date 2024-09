Treviso mamma scomparsa con la figlia di 3 anni ritrovati i corpi nel Piave | erano abbracciate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 15 settembre 2024) Susanna Recchia, 45, aveva lasciato in casa una lunga lettera. Venerdì la donna aveva lasciato la sua abitazione e sabato era stata ritrovata la sua auto Sono stati trovati idi Susanna Recchia, 45dalla casa di Miane () da venerdì sera, e delladi tre. L’isolotto delIl ritrovamento, come conferma l’assessore veneto alla Protezione civile Giampaolo Bottacin, è stato fatto in un isolotto del Fiumea valle del ponte di Vidor (). Sul posto stanno ancora lavorando le forze dell’ordine, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco. Sono stati impiegati, tra l’altro, un elicottero, squadre nautiche dei pompieri, droni e cani molecolari. Le ricercheripartite stamattina.