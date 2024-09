Speak No Evil dietro Beetlejuice Beetlejuice nel weekend USA

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 15 settembre 2024) Come da previsione,ha vinto a mani basse il suo secondonel Box Office USA, solo secondoNo. In unnon particolarmente affollato di nuove proposte, il sequel diha chiuso in testa il botteghino americano. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, il film di Tim Burton ha incassato 51,6 milioni di dollari, fornendo un calo del 53% rispetto allo strepitosod’esordio (111 milioni). Ad oggi,ha già incassato una cifra monster da 188 milioni di dollari, cifra che sale a 264,3 milioni con gli incassi internazionali. La seconda posizione è andata, invece, al remake americano diNo, famoso horror danese del 2022.