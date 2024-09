Serie D Fosso c’è un’altra big ad attendere Sfida in casa dell’ambizioso Chieti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Seconda giornata di campionato e prima trasferta per ilmbrone. Adil club del presidente Nardini c’è il, una delle tante big del girone. "Affrontiamo un avversario in salute – spiega l’allenatore, Michele Fucili – che ha vinto all’esordio e che con gli ultimi acquist, tra cui Donsah, exA reciterà un ruolo da protagonista. Abbiamo diversi giocatori in dubbio e alcuni difficilmente recupereranno, tra cui Procacci, Pandolfi R., Kyeremateng e Fraternali. Vogliamo dare seguito alla bella presentazione di domenica scorsa e cercare anche fuoridi avere personalità e idee chiare in campo. Dobbiamo crescere e migliorare sapendo che ogni partita è gara a sé".