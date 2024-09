Salernitana-Pisa 2-3 | nerazzurri da soli al comando della classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Salerno, 15 settembre 2024 - Superba provasquadra di Inzaghi che batte 2-3 lain trasferta all'Arechi e adesso è sola alSerie B. Per idoppietta di Bonfanti e gran gol di Tramoni a chiudere i conti. La 'partita-Odissea' è iniziata con due ore e mezza di ritardo a causa di un guasto al var. Di concerto con le due società, è stata fatta una nuova designazione arbitrale in emergenza: Matteo Gualtieri e Valerio Marini, da remoto, sono stati sostituiti dagli arbitri Fabio Maresca e Gianpiero Miele per fare da Var e Avar "on site". PRIMO TEMPO - Ilpassa subito in vantaggio al 2' su contropiede grazie a un assist di Giovanni Bonfanti per Nicholas Bonfanti, che mette dentro la rete dell'1-0.