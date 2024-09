Raimondo Todaro dice addio ad Amici il suo annuncio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo settimane di rumor e mezze conferme, oggiè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha annunciato il suoaddi Maria. Il maestro di ballo ha dichiarato che dopo tre anni, da settembre non sarà più dietro al bancone dei professori.non ha voluto dare spiegazioni in merito a questa scelta, ma ha ringraziato Maria De Filippi e la sua squadra.sul suoad. “Se sarò uno degli insegnanti della nuova edizione di? Purtroppo no, io non ci sarò questa volta. – ha dichiaratoa Verissimo – Me l’hanno chiesto tutti questa estate. Ho trascorso anni bellissimo e sono cresciuto tanto dal punto di vista umano e professionale. Per chi ama insegnare come me,è davvero il top. Sono stato veramente tanto fortunato e non l’ho mai dato per scontato, però non ci sarò. Ne approfitto per salutare tutti.