Procuratrice? No | Lucia Musti sfida Laura Boldrini e gela la sinistra con una parola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024), neo procuratore generale a Torino, impartisce una sonora lezione ae a tutti coloro che vogliono stravolgere la linqua italiana. Come riferisce il dorso torinese de La Stampa, lanon ha usato giri di parole o perifrasi, è andata dritta al punto: "Chi vuole essere chiamata procuratore, come me, forse ha una femminilità diversa. Non fermiamoci di fronte a certe parole che si vogliono strumentalizzare". Un "no" secco allo stravolgimento del nome della cariche come una certa parte dellaha cercato di imporre negli ultimi anni. E la scelta diè stata condivisa anche dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio: "Mi piace questa scelta, è coraggiosa".