Open Arms toghe allo scoperto | Reazioni scomposte dal governo

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo le critiche alla richiesta di condanna a 6 anni di carcere per Matteo Salvini nel processoa Palermo, arriva la reazione delle. Meccanismo di autodifesa che infiamma il già bollente fronte politico-giudiziario. Insomma, vietato contestare quanto deciso dai magistrati. Ebbeen, la Giunta Esecutiva Sezionale di Palermo dell'Associazione Nazionale Magistrati "esprime solidarietà a tutti i colleghi impegnati nella trattazione del processo a carico del sen. Salvini ed in particolare della Procura della Repubblica di Palermo che hanno rassegnato, con compostezza e diffuse argomentazioni giuridiche, rispettose dei principi dettati dalla normativa sovranazionale e nazionale in materia di salvataggio in mare, le conclusioni di un processo delicato sotto molteplici punti di vista".