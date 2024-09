Nuove telecamere in centro Occhi elettronici in azione anche in piazza Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)di sorveglianza nelle piazzee Campello. Tre nuovi apparecchi installati per un sistema di videosorveglianza che rafforza il controllo in città elevando il livello di sicurezza: da alcuni giorni nuovivegliano su Sondrio grazie all’intervento finanziato dalla Regione Lombardia sul bando per i distretti del commercio, per un importo vicino ai 68mila euro. A essere coinvolte sono le piazze Campello, già coperta da tempo, e la centralissima, il salotto di Sondrio, che, invece, era sprovvista di. E dia Sondrio, visti gli episodi di cronaca dell’ultimo periodo, non ce ne è mai abbastanza. "Con questo intervento proseguiamo nel programma di potenziamento della videosorveglianza nelle diverse zone della città - sottolinea il sindaco Marco Scaramellini -.