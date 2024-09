Non si capisce cosa voglia dire | Sgarbi smaschera Salis | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "Il discorso dellava diviso in due parti, una convenzionale sull'antifascismo. Non siessere antifascisti quando non ci sono i fascisti": Vittoriolo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alle ultime dichiarazioni dell'eurodeputata, eletta a Bruxelles con Avs. Non è la prima volta che l'attivista, per oltre un anno detenuta in Ungheria, parla di lotta contro il fascismo. A tal proposito il critico d'arte ha fatto notare che si parla di "piccole frange che sono fanatici, ma in realtà non c'è un pericolo fascista, salvo che si intenda che il governo di destra è un governo fascista, che è forse quello che nasconde questa battaglia antifascista".