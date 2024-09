Neonato trovato morto a Parma | ipotesi doppio infanticidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Traversetolo (), 15 settembre 2024 – I resti di un secondo bimbo sarebbero stati rinvenuti dagli inquirenti nel ‘parco degli orrori’ di Vignale. Si colora ancor più di nero il mistero che alleggia sul giardino dell’elegante villetta bifamiliare situata in via Baietta, nel cuore di un quartiere residenziale della frazione di Traversetolo, ricco comune pedecollinare del Parmense. Qui lo scorso 9 agosto era stato scoperto in un sacchetto, sepolto sotto un sottile strato di terra, il corpicino di un maschietto nato vivo ein circostanze ancora non esattamente chiarite: aveva ancora il cordone ombelicale. A trovarlo sarebbe stata un’anziana residente, mentre i padroni di casa sarebbero stati in villeggiatura.