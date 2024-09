Monza-Inter 1-1 | Mota illude Dumfries riacciuffa i brianzoli all' 87'

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Ilfrena la corsa dell’, fermato sull’1-1 in terra brianzola. Con la sfida di Champions sullo sfondo e il leggero turnover operato da Inzaghi, i nerazzurri hanno provato a partire forte comandando il gioco nei primi 45’ e creando importanti occasioni con Dimarco, Lautaro Martinez e Frattesi. Gli uomini di Inzaghi non sono però riusciti a colpire e ad imprimere un vero e proprio cambio di ritmo al match. Il, sornione, ha così cercato di approfittarne e nella ripresa è salito di colpi passando addirittura in vantaggio a meno di 10’ dalla fine grazie alla rete del neoentrato Dany, autore di un perfetto stacco di testa su cross di Izzo.