LIVE Bolelli Vavassori-Koolhof Van de Zandschulp 6-7 5-7 Italia-Olanda 2-1 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | gli olandesi staccano il pass per Malaga

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DI22:56 Termina qui anche la nostratestuale del doppio traed. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:55 Azzurri che hanno onorato fino alla fine l’appuntamento giocando il doppio ad armi pari nonostante la mancanza di motivazioni. Sorridono dunque gli, che hanno sofferto un’intera giornata prima di ottenere il punto qualificazione. KOOHLOF/VAN DEb.7-6 (6) 7-5. Con una gran risposta di dritto di Van desi chiude la settimana bolognese del Gruppo A diche raggiunge le Finals griffando il secondo posto ai danni del Brasile.