‘La strambata’ di Vegliani | Non capisco se Luna Rossa stia giocando Ineos in poppa fa meno strada

(Di domenica 15 settembre 2024)E LE DIFFICOLTÀ IN PARTENZA Un po’ in apparenza il problema c’è. Non ha fatto delle belle partenze contro American Magic. Mi sto domandando senoa qualche gioco. Hanno fatto due regate fotocopia, in cui hanno dimostrato la loro capacità di stare vicini, recuperare e sorpassare un po’ in tutti i modi. Hanno superato di, ma erano vicini anche di bolina. Perè un allenamento? Perché sbagliano le partenze? Nel 2021 le partenze venivano spesso vinte. Sicuro lì aveva il vantaggio dei due timonieri, invece adesso tutti sono nella stessa situazione e sono alla pari. Oggi (ieri, ndr)hanno dimostrato comunque che la partenza non è decisiva. ALINGHI ANELLO DEBOLE TRA LE SEMIFINALISTE Alinghi non ha il problema della barca, ma è l’equipaggio poco esperto.