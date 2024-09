Juventus la decisione di Thiago Motta per il ritorno in Champions e Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Ladiin vista dell’incontro diLeague con il PSV e la sfida di campionato contro ilSi avvicina la settimana tanto attesa ai milioni di tifosi azzurri sparsi in tutto il mondo. Spalletti definìcome sfida da sogno, quella che tutti i bambini vorrebbero giocare e vivere da protagonisti. Poi definì questo incontro come un duello da filosofie differenti. Da una parte chi sostiene che vincere è l’unica cosa che conta, dall’altra la filosofia dell’ “anima e core“, dove grazie a Maradona si è dimostrato che si può vincere anche mettendo in mostra la bellezza. E così, la gara in programma sabato 21 settembre all’Allianz Stadium diventa già importante per il campionato, se non altro per definire bene gli obiettivi stagionali. Laha già affrontato una big in casa, la Roma, e non è andata oltre uno scialbo pareggio a reti bianche.