Italia-Olanda oggi Coppa Davis 2024 | orari singolari e doppio tv programma streaming

(Di domenica 15 settembre 2024), domenica 15 settembre, alle ore 15.00,edsi sfideranno nella prima fase a gironi delladi tennis: a Bologna, nel Gruppo A, l’è già qualificata ai quarti, mentre l’ha bisogno di vincere uno dei tre incontri odierni per passare il turno, due per farlo da prima classificata. In caso di vittoria per 3-0, infatti, l’si qualificherebbe ai quarti come prima, col Brasile secondo, mentre con una vittoria per 2-1 gli azzurri sarebbero primi e l’seconda. In caso di vittoria dell’, per 2-1 o per 3-0 non fa differenza, i neerlandesi sarebbero primi, con l’seconda. Il tie ditrasarà fruibile in diretta tv su Rai 2 HD (dalle 19.