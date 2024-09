Infibulazione e stupro su una bambina di 8 anni a Lecce FdI | dov’è la sinistra che chiede lo Ius soli?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) “Fa impressione che una pratica tribale raccapricciante come l’, condannata dalle principali organizzazioni mondiali, venga eseguita su unadi 8di, originaria di una famiglia del Mali”. Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatore di FdI e componente della commissione contro la violenza sulle donne. “Qualora venisse confermata l’ipotesi accusatoria – prosegue la parlamentare di Fratelli d’Italia – la piccola, che è stata portata in ospedale con una grave emorragia interna, sarebbe stata infibulata in passato e stuprata recentemente. Lache dà battaglia per dare la cittadinanza ai figli di immigrati faccia sentire la sua voce contro una pratica come l’che non ha nulla di umano né di civile”. La Procura salentina indaga per violenza sessuale La notizia è stata pubblicata dal Quotidiano di Puglia.