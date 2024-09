Domani Luca Trapanese e il suo Non chiedermi chi sono all’auditorium provinciale di Via Ceccano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Caserta. Il Liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta, in collaborazione con l’Università popolare degli studi sociali e del turismo, promuove la presentazione del libro “Nonchi” di, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, che sulle sue pagine social si definisce ‘padre single innamorato di sua figlia’, nel romanzo dolcissimo e delicato che vanta numerosissime recensioni positive, racconta una storia vera, una storia di malattie mentali, accettazione, solitudine, disperazione. Attraverso i percorsi di Livio e Vittorio, i protagonisti del libro, con una straordinaria sensibilità,si chiede e ci chiede cosa significhi soffrire, e quanto caro sia il prezzo da pagare per quanti non si riconoscano nei parametri canonici di bellezza, salute, perfezione.