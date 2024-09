Debutto da non fallire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Ripartire da quanto di buono visto a Fiorenzuola e continuare a fare passi in avanti. E magari portare a casa i primi tre punti del campionato, che non è un aspetto secondario. Con questi obiettivi la Pistoiese arriva all’appuntamento contro il Cittadella Vis Modena, in programma questo pomeriggio alle 15 allo stadio Marcello Melani. Una prima volta gara tra le mura amiche che porterà con sé sicuramente emozione e adrenalina, ma anche tante insidie visto il valore della compagine emiliana. "Abbiamo lavorato con intensità in settimana – dice l’allenatore arancione Domenico Giacomarro – e sappiamo di sfidare una squadra forte che ha vinto tre gare di fila tra Coppa Italia e campionato. È la prima partita che giochiamo di fronte al nostro pubblico e c’è tanta voglia di dimostrare il nostro valore".