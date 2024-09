Corso per gli arredi manca poco tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Piazza Stamira, si lavora a una soluzione. EGaribaldi è pronto per rifarsi il look. Dopo piazza della Repubblica, i tecnici comunali sono al lavoro per restituire un nuovo volto al capoluogo. Dopo la notizia dei bivacchi in piazza Stamira, punto di ritrovo di ubriachi e sbandati, l’Amministrazione assicura che ci sarà la svolta. Una svolta peraltro già annunciata e nelle intenzioni del Sindaco dorico, Daniele Silvetti, e del suo braccio destro (con delega al decoro), Daniele Berardinelli. Ma se l’idea è quella di rilanciare i vari punti nevralgici del centro dorico, intanto la situazione non è delle migliori. Sul fronte dei lavori pubblici, però, si procede spediti.