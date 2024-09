Casola di Terenzo motociclista 34enne precipita in una scarpata e muore davanti ai suoi amici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel pomeriggio del 14 settembre, un tragico incidente stradale ha coinvolto undi 33 anni sulla statale della Cisa, in localitàdi, nell’appennino parmense. L’uomo, residente in provincia di Parma e prossimo a compiere 34 anni, stava guidando la sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed èto in una, facendo un volo di diverse decine di metri.Leggi anche: Egitto, si ribalta un bus: 47 feriti dei quali 9 turisti italiani Ilnon era solo L’incidente è avvenuto sotto gli occhi degliche erano con lui. Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato un ingente dispiegamento di forze per i soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l’auto infermieristica di Fornovo, l’ambulanza di Calestano e l’elisoccorso di Eliparma.