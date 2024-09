Cagliari-Napoli interrotta per alcuni minuti per lancio di oggetti e fumogeni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Disordini sugli spalti tra tifosi napoletani etani, partita sospesa da diversi, il capitano Di Lorenzo sotto la curva delper calmare gli animi. Ilditra i tifosi deled il settore occupato da quellitani, ha causato problemi in campo, dietro la porta di Scuffet. Sia Conte, Oriali e Di Lorenzo si sono recati sotto al settore ospiti per calmare gli animi. La gara è stat sospesa per diversi. Anche Deiola è andato sotto il settore occupato dai sostenitori della situazione in campo Gli ultras delhanno lanciato una serie di petardi, anche i sardi hanno risposto lanciando altrettanto materiale pirico. A farne le spese uno steward che è rimasto ferito. La partita è poi ripresa al minuto 32 dopo che la situazione è sembrata tornare a una relativa calma.