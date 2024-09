Alla Roma non basta Dovbyk De Rossi non vince nemmeno col Genoa | 3 punti in 4 partite

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024)non, Denoncol. L’aritmetica non inganna. Per ladi Desiamo a trein quattro, frutto di tre pareggi e una sconfitta (quella in casa contro l’Empoli). Se avesse cominciato così Mourinho, gli pesudo-puristi, i paladini dell’estetica, ci avrebbero scartavetrato tutto lo scartavetrabile. Poiché in panchina c’è De, uno dei cocchi dell’informazione made in Italy, si fischietta facendo finta di nulla. Laè quindicesima in classifica. Eppure oggi De Rossu una mossa l’aveva indovinata: in panchina Soulé strapagatoJuventus, come se fosse davvero Dybala. In più in panca pure Lorenzo Pellegrini ieri blandito da Dein conferenza stampa e oggi spedito fuori dagli undici titolari. Puer Paredes, dopo i complimenti di ieri, è finito in panchina.