Tripletta di Baldanzi in Under 21 cosa cambia per Genoa-Roma|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 09:14:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Dall’21 arrivano ottime notizie per la Roma, che ritrova un Tommasoon fire. Il classe 2003 è stato protagonista della vittoria degli Azzurrini contro la Norvegia nella gara di qualificazione al prossimo Europeo: 3-0 della squadra di Nunziata e tre gol dell’ex Empoli, che dopo le voci in estate su una possibile cessione – se n’è parlato dopo l’arrivo di Soulé, ma la società non ha mai pensato di venderlo – è pronto a prendersi spazio in giallorosso.