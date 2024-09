Tragico schianto all’incrocio Muore una donna di 62 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) L’auto con le ruote all’aria si vede da lontano, oltre le transenne che chiudono la strada bagnata dalla pioggia. Intorno ci sono i mezzi della polizia locale, il camion dei vigili del fuoco e, purtroppo, ancora un telo bianco. E’ un periodo nero per le strade cesenati che ieri mattina intorno alle 11 hanno registrato una nuova vittima, rimasta coinvolta in un incidente che si è verificato all’altezza dell’intersezione tra le vie San Giorgio e Pozzo in corrispondenza della frazione di Bagnile. La vittima, Laura Galassi, nata Ravenna nel 1962 e residente a Montaletto, era alla guida di una Volkswagen Polo e dai primi riscontri pare stesse procedendo in direzione di San Giorgio. L’esatta ricostruzione di quanto accaduto è in ogni caso ancora da appurare da parte delle forze dell’ordine che stanno lavorando ai rilievi dell’incidente.