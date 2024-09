Stanco di aspettare al pronto soccorso accusa infermiere di razzismo e lo aggredisce Denunciati paziente e accompagnatore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Bolzano, 14 settembre 2024 –diil proprio turno aldell'ospedale San Maurizio di Bolzano si è buttato a terra fingendo un peggioramento del suo stato di salute e insultando endo diil personale sanitario. Quando l’di turno ha cercato di aiutarlo a rialzarsi e salire sulla barella, l’uomo, un 37enne lo ha spintonato. A dargli man forte è intervenuto anche l’amico 29enne che lo aveva accompagnato in ospedale. I due uomini, entrambi marocchini, sono statidalla Polizia di Stato per i reati di oltraggio e resistenza ad incaricato di pubblico servizio. Il 37enne era già noto alle forze di polizia perché pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità quali maltrattamenti in famiglia, lesioni personali stradali e furto aggravato.