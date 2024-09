Siamo ostaggio della malamovida Vandalismo e degrado in via Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) "Dopo la raccolta di firme protocollata in Comune, per denunciare la mancanza di sicurezza e ilvia, stamani ennesimo abbattimentocolonnina telefonica. A nulla sono valse le nostre firme". Corre sui social la protesta dei residenti di viaa Pogliano Milanese. Anche ieri mattina il risveglio è stata all’insegna dele degli atti di: nell’area verde c’erano rifiuti di ogni genere e la colonnina telefonica era completamente danneggiata. "stanchi", spiega un residente. Il viavai dei giovani che frequentano la discoteca, pub e birrerie, è motivo di proteste da anni. Schiamazzi e atti disono all’ordine del giorno o, meglio,notte. Ma la situazione è peggiorata tanto che i cittadini hanno scritto una lettera e raccolto le firme per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire.