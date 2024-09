Serie B il Brescia travolge il Frosinone piange il Mantova Un punto per la Cremonese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Estasi, delusione, rammarico. Il sabato delle tre lombarde diB può essere sintetizzato in questo modo al termine di una quinta giornata che ha fatto sventolare in alto la bandiera delle Rondinelle. La squadra di Maran, infatti, è la protagonista dell’impresa di giornata, grazie al rotondo 4-0 (7' e 19' pt Juric; 35' pt Olzer; 38' st su rigore Moncini) inflitto ad una delle pretendenti più accreditate alla promozione come ilI gialloazzurri non sono certo partiti secondo le attese della vigilia, ma il successo dei biancazzurri merita comunque la massima attenzione sia per la prestazione autoritaria e sempre propositiva di Bisoli e compagni, sia per i primi gol italiani di Juric, che ha dimostrato di poter offrire un contributo significativo all’attaccono.