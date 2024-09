Ravenna ruba una bici e scaglia un mattone contro la vittima | 38enne tunisino in manette per rapina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Al termine di un episodio decisamente movimentato, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per, unoriginario della Tunisia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. E’ successo nella tarda serata di ieri in via Berlinguer, dove l’uomo ha ‘preso di mira’ unacletta lasciata temporaneamente incustodita dal proprietario (un cittadino di origini pachistane) che era seduto poco distante sotto i portici. Dopo aver afferrato il velocipede, è fuggito portandosi via anche lo zaino che era sul portapacchi. Laha iniziato ad urlare allertando il 112 e riuscendo pure a telefonare ad un suo amico per chiedere aiuto.