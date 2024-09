Open Arms processo a Palermo Salvini assente | Difendere i confini non è reato Il pm | Iter criminoso non concedere il porto sicuro ai migranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) E' iniziata stamane, intorno alle 10.15, nell'aula bunker del carcere di Pagliarelli, a, il, che vede come imputato Matteo, leader della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147a bordo della nave della ongnell'agosto del 2019, quando era ministro dell'Interno. Chiusa l'istruttoria dibattimentale dal presidente della II sezione penale, Roberto Murgia, oggi l'intera udienza è dedicata alla requisitoria dei pubblici ministeri, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara. Non è presente in aula l'imputato, Matteorappresentato dall'avvocato Giulia Buongiorno. Il leader della Lega in un'intervista: "La difesa deinon è".