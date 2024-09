Open Arms chiesti 6 anni di carcere per Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 – “Leggeremo una ad una i nomi delle 147 persone offese per ricordarle nella loro individualità, perché è anche per ciascuna di queste persone che ci accingiamo a chiedere la condanna dell’imputato, oltre che per difendere i confini. Ma i confini del diritto Per questi motivi, chiediamo di condannare l’imputato alla pena disei di reclusione, oltre alle pene accessorie“. Sono le 17.23 quando il Procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, pronuncia nell’aula bunker delPagliarelli di Palermo, la richiesta di condanna a per il vicepremier, chiudendo volutamente la requisitoria con una frase citata spesso dal leader della Lega Matteosulla “difesa dei confini“. Ma la pm la trasforma e parla dei “confini del diritto”.