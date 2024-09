Marsili | Prima amichevole siamo carichi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "per il primo test, vogliamo vedere a che puntoarrivati in questa fase di studio". Sebastiano, il confermato palleggiatore di Banca Macerata – Fisiomed Mc, parla del test di oggi alle 18.30 a Pineto contro la formazione locale: di fronte ci saranno squadre dell’A2 di volley. "determinati più che mai – aggiunge – considerando che tutti da tempo abbiamo lottato per ritornare o salire in A2. Il cammino dello scorso anno era improntato a salire di categoria e ciriusciti". Si volta pagina e adesso c’è da scoprire la nuova categoria. "In A2 ci sono giocatori più prestanti sul piano fisico, inoltre sarà un girone unico e quindi il livello sarà ancora più alto". Però è chiaro che alcune qualità mostrate l’anno scorso possano fare ancora la differenza.