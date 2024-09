LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Leclerc in testa con un buon tempo Verstappen indietro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19si mette in terza posizione, al momento sono fuori Norris e Piastri che devono migliorarsi. 14.17 Qualche problema per Ocon che è lento in pista,rischia di ritrovarselo davanti. Intanto Albon secondo a 0?124 da, poi Hulkenberg e Colapinto. 14.16e Perez sono gli unici due ai box, tutti gli altri tornano in pista. Al momentoè dodicesimo e deve migliorarsi. 14.15 Occhio all’evoluzione di pista, Tsunoda si mette in quarta posizione a 0?562 da. 14.14 Hamilton ora si mette tranquillo in quarta posizione a sei decimi e mezzo da. 14.14 Ecco i tempi a cinque minuti dalla fine: 1 16 C.Ferrari 1’42?775 2 63 G. Russell Mercedes +00?364 1’43?139 3 11 S. Perez Red Bull +00?438 1’43?2134 55 C. Sainz Ferrari +00?742 1’43?517 5 43 F. Colapinto Williams +00?770 1’43?545 6 4 L.